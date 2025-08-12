Зеленски отрече твърденията за изтегляне на украински войски от Донбас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Украйна Володимир Зеленски изключи днес каквото и да било изтегляне на украинските войски от Донбас, предаде Франс прес и БТА.

Агенцията отбелязва, че Зеленски е направил това преди очакваната в петък срещу между президентите на САЩ и Русия, Доналд Тръмп и Владимир Путин, която предизвика опасения в Украйна, че двамата може да сключат сделка в неин ущърб.

"Няма да се изтеглим от Донбас (източният украински регион, който включва Донецка и Луганска област - бел. ред.)", каза лаконично украинският президент пред журналисти. Зеленски предупреди, че ако този източен украински регион, който включва Донецка и Луганска област, попадне под контрола на Москва, то той ще послужи като трамплин за Кремъл за "бъдеща офанзива" срещу Украйна.

По-рано днес, в телефонен разговор с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, украинският президент подчерта, че Тръмп и Путин не може да взимат решения без участието на Киев.

Зеленски определи очакваното посещение на руския президент в американския щат Аляска като победа за Русия.

"Първо, (Путин) ще има среща на американска земя, което според мен е лична победа за него", каза украинският президент. Той коментира, че срещата ще извади руския президент "от изолацията" и ще забави евентуални нови американски санкции срещу страната му.

Отделни групи руски войници са напреднали с 10 километра в Източна Украйна, каза още Зеленски. В същото време той изрази увереност, че тези части ще бъдат унищожени.

Украинският президент коментира темата на фона на опасенията от голям руски пробив на изток, посочва АФП.

Тези руски войници нямат тежки оръжия, а само такива, каквито могат да носят с ръцете си, отбеляза Зеленски. Той добави, че някои от военнослужещите вече са били убити или пленени, и изрази увереност, че и останалите ги чака същата съдба.

Русия подготвя нови настъпателни операции в три направления от фронта - Запорожкото, Покровското (Донецка област) и Новопавловското (Днепропетровска област), обяви украинският президент, без да даде подробности.

Той съобщи още, цитиран от Ройтерс, че е обсъдил предстоящата срещу между Тръмп и Путин с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани