Путин се чу с Ким Чен Ун, двамата обсъдиха срещата му с Тръмп в Аляска

Путин КАДЪР: Първи канал

Президентът на Русия Владимир Путин проведе телефонен разговор със севернокорейския лидер Ким Чен-ун и го информира за планираните разговори, които ще проведе в Аляска в петък с американския президент Доналд Тръмп, съобщи днес пресслужбата на Кремъл, предаде ТАСС и БТА. 

Двамата за изразили увереност в по-нататъшното развитие на приятелството и добросъседството между Москва и Пхенян. 

"Двете страни потвърдиха ангажимента си за по-нататъшно развитие на отношенията на приятелство, добросъседство и сътрудничество във всички направления в съответствие с Договора за всеобхватно стратегическо партньорство между Русия и КНДР, сключен в Пхенян на 19 юни 2024 г.“, се казва още в съобщението.

Путин поздрави Ким по случай 80-ата годишнина от освобождаването на Корея от японско колониално владичество.

