Орбан: Русия спечели войната с Украйна

Унгарският премиер Виктор Орбан обяви Русия за победител във войната с Украйна, предаде Ройтерс.

Той каза това преди срещата между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в петък.

„В момента говорим сякаш развитието на войната е с отворен край, но то не е. Украинците загубиха войната. Русия спечели тази война", заяви Орбан в интервю за канала „Патриот" (Patriot) в „Ютюб" (YouTube).

Орбан, който е на власт от 2010 г., е критикуван от някои европейски лидери заради връзките на правителството му с Русия и противопоставянето на военната помощ за Украйна, в момент, когато унгарската икономика изпитва трудности да се възстанови от шокова инфлация, отбелязва Ройтерс.

Орбан, който продължава да поддържа близки отношения с Путин дори след руското нападение срещу Украйна през 2022 г., вчера се превърна в единствения лидер на страна от Европейския съюз (ЕС), който не подкрепи общото изявление, че Украйна трябва да разполага със свободата сама да реши бъдещето си.

„Единственият въпрос е кога и при какви обстоятелства Западът, който стои зад Украйна, ще признае, че това вече се е случило и какъв ще е резултатът", заяви Орбан, цитиран от БТА.

Унгария, която получава по-голямата част от енергията си от Русия, отказва да изпраща оръжия на Украйна, а Орбан е твърд противник на приемането на Украйна в ЕС, аргументирайки се, че евентуалното ѝ членство ще нанесе щети на унгарските земеделци и ще предизвика хаос в икономиката.

Орбан заяви, че по време на бившата американска администрация начело с Джо Байдън Европа е пропуснала възможността да преговаря с Путин и вече е заплашена бъдещето ѝ да бъде решено без нейно участие.

„Ако не си на масата за преговори, значи си в менюто", отбеляза Орбан, като добави, че част от причините да отхвърли общото споразумение на ЕС за Украйна е, че кара Европа да изглежда „абсурдно и жалко".

„Когато двама лидери седнат да преговарят помежду си, американците и руснаците ... и ти не си поканен, не бързаш да звъниш, не тичаш наоколо и не крещиш отвън", каза в заключение унгарският премиер.