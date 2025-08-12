ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нетаняху: Ще позволим на бягащите от Газа да емигр...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21095544 www.24chasa.bg

Лавров и Рубио обсъдиха подготовката за срещата между Тръмп и Путин в Аляска

1856
Президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин. Колаж: Twitter/@AntiTrumpCanada

Руският външен министър Сергей Лавров и американският държавен секретар Марко Рубио са обсъдили днес по телефона аспекти от подготовката на предстоящата в петък в Аляска среща между президентите на Русия и САЩ, Владимир Путин и Доналд Тръмп. Това съобщи днес Министерството на външните работи на Русия, цитирано от ТАСС и Ройтерс.

В изявлението, публикувано в "Телеграм", се казва, че двете страни са потвърдили намеренията си да проведат пълноценни преговори.

Плановете за преговорите бяха потвърдени от бившия посланик на Русия в САЩ Юрий Ушаков.

По думите на Ушаков, който сега е помощник на Путин, руският и американският президент ще се фокусират върху постигането на дълготраен мир в Украйна.

Малко по-рано Белият дом потвърдиха, че Тръмп и Путин ще се срещнат в петък в Анкоридж, щата Аляска, предава БТА.

Президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин. Колаж: Twitter/@AntiTrumpCanada

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)