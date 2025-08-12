Лавров и Рубио обсъдиха подготовката за срещата между Тръмп и Путин в Аляска

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руският външен министър Сергей Лавров и американският държавен секретар Марко Рубио са обсъдили днес по телефона аспекти от подготовката на предстоящата в петък в Аляска среща между президентите на Русия и САЩ, Владимир Путин и Доналд Тръмп. Това съобщи днес Министерството на външните работи на Русия, цитирано от ТАСС и Ройтерс.

В изявлението, публикувано в "Телеграм", се казва, че двете страни са потвърдили намеренията си да проведат пълноценни преговори.

Плановете за преговорите бяха потвърдени от бившия посланик на Русия в САЩ Юрий Ушаков.

По думите на Ушаков, който сега е помощник на Путин, руският и американският президент ще се фокусират върху постигането на дълготраен мир в Украйна.

Малко по-рано Белият дом потвърдиха, че Тръмп и Путин ще се срещнат в петък в Анкоридж, щата Аляска, предава БТА.