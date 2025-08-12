Прокуратурата в Сърбия издирва лицето, обявило Вучич за починал в социалните мрежи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Висшата прокуратура на Сърбия издирва лицето, публикувало подвеждаща снимка в социалните мрежи, че президентът Александър Вучич е починал, предаде РТС.

Слуд като бъде установена самоличността на лицето, публикувало снимката, то ще бъде арестувано за предполагаемо застрашаване на сигурността на президента.

От сръбското държавно обвинение посочват, че спорната публикация показва гроб с надпис „Александър 1970 – 2025", което, според тях, ясно се отнася до отправянето на смъртна заплаха към Александър Вучич, който е роден през 1970 г., предава БТА.