Зеленски: Стабилизираме фронта в Добропиля

Украинската армия е предприела необходимите мерки, за да стабилизира фронта в района на Добропиля. Това каза президентът Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

По-рано днес украинската армия съобщи, че руските въоръжени сили са постигнали напредък в района на този град, който се намира североизточно от Покровск. Впоследствие тя каза, че изпраща допълнителни сили за спиране на руското настъпление при Добропиля.

"Днес изслушахме доклади от нашите военни. От фронтовата линия - по-конкретно Добропиля и Покровското направление. Там са предприети стъпки за подобряване на ситуацията и съм благодарен на всяко подразделение, на всеки един от нашите войници, които сега унищожават окупатора. В Харковска област, в Запорожка област, в Сумска област - навсякъде работим, за да гарантираме, че Украйна разполага точно с отбраната, която ѝ е необходима", каза Зеленски във вечерното си видеообръщение, предава БТА.