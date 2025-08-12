ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нетаняху: Ще позволим на бягащите от Газа да емигр...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21095653 www.24chasa.bg

Зеленски: Стабилизираме фронта в Добропиля

1556
Украинският президент Володимир Зеленски Снимка Архив

Украинската армия е предприела необходимите мерки, за да стабилизира фронта в района на Добропиля. Това каза президентът Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ.

По-рано днес украинската армия съобщи, че руските въоръжени сили са постигнали напредък в района на този град, който се намира североизточно от Покровск. Впоследствие тя каза, че изпраща допълнителни сили за спиране на руското настъпление при Добропиля.

"Днес изслушахме доклади от нашите военни. От фронтовата линия - по-конкретно Добропиля и Покровското направление. Там са предприети стъпки за подобряване на ситуацията и съм благодарен на всяко подразделение, на всеки един от нашите войници, които сега унищожават окупатора. В Харковска област, в Запорожка област, в Сумска област - навсякъде работим, за да гарантираме, че Украйна разполага точно с отбраната, която ѝ е необходима", каза Зеленски във вечерното си видеообръщение, предава БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски Снимка Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)