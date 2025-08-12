ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

181 пожара в Сърбия избухнаха за 24 часа

772
Пожар Снимка: Pixabay

Само за последните 24 часа в Сърбия са регистрирани 181 пожара, съобщи изпълняващият длъжността началник на сектор "Извънредни ситуации" Лука Чаушич от сръбското министерство на вътрешните работи, информираха сръбски медии.

"Служителите в сектора за извънредни ситуации в сътрудничество с хеликоптерното звено на министерството на вътрешните работи, пожарникари доброволци и местните власти, са максимално ангажирани и успяват да потушат всички пожари за рекордно кратко време", каза Чаушич, след като посети застрашения от пожара район в град Костол, община Кладово, в Източна Сърбия.

По неговите думи в този район пожарът е обхванал над 100 хектара трева и ниска растителност, като огнеборците са успели да обезопасят около дузина къщи там, предава БТА.

"Най-важното е, че няма пострадали при пожара. Изгоря една помощна сграда и досега не са регистрирани големи материални щети", каза Чаушич.

Пожар Снимка: Pixabay

