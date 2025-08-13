ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

135 пожара са загасени за последното денонощие

Отломки от украински дрон запалиха пожар в руска петролна рафинерия

Украински дрон тип "Баба Яга" Снимка: Twitter

Отломки от унищожен украински дрон предизвикаха малък пожар в петролната рафинерия "Славянск" в руския Краснодарски край, който бе своевременно потушен, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от днес на местните власти.

"Няма информация за пострадали", заяви областната администрация в приложението "Телеграм", предава БТА.

"Пожарът беше своевременно потушен. Екипи на службите за извънредни ситуации и спешна помощ действат на място", се добавя в публикацията.

Рафинерията "Славянск" е частен нефтопреработвателен комбинат с капацитет от 100 000 барела петрол на ден. Той доставя гориво както за потребностите на Русия, така и за износ, отбелязва Ройтерс.

