Египетският външен министър: Работим заедно с Катар и САЩ за 60-дневно примирие в ивицата Газа

Министърът на външните работи на Египет Бадр Абделати заяви снощи, че Египет работи съвместно с Катар и САЩ за 60-дневно примирие в ивицата Газа в рамките на усилията за край на войната между Израел и радикалната палестинска групировка "Хамас", избухнала на 7 октомври 2023 г., предаде Франс прес.

Кайро, наред с Доха и Вашингтон, прие ролята на посредник между воюващите страни, пише БТА.

Войната в Газа бе предизвикана от безпрецедентното трансгранично нападение на "Хамас" срещу израелска територия. По данни на Израел тогава са били убити около 1200 души, а 252 заложници са били отведени в плен от радикалните ислямисти. По информация на здравното министерство на "Хамас" последвалата израелска офанзива в крайбрежния анклав е причинила смъртта на над 61 000 палестинци.

"Действаме усилено в пълна координация с катарците и американците", заяви Абделати на пресконференция снощи.

"Главната цел е да се върнем към първоначалното предложение: установяване на 60-дневно примирие, освобождаване на определен брой палестински затворници от Израел, както и безусловна и неограничена доставка на хуманитарни помощи и лекарства за хората в Газа", уточни той.

"Разговаряме с "Хамас" и израелците, работим по постигането на споразумение", основано на последното предложение на САЩ, добави египетският министър.

След две седмици на обсъждания преговорите в катарската столица Доха пропаднаха миналия месец - така и не бяха изгладени различията, за да се стигне до прекратяване на огъня и освобождаване на останалите израелски заложници, държани от "Хамас", посочва АФП. Делегацията на радикалната палестинска групировка си тръгна няколко дни след оттеглянето на пратениците на САЩ и Израел.

Специалният пратеник на Белия дом за Близкия изток Стив Уиткоф тогава обвини за пропадането на преговорите "Хамас", твърдейки, че Вашингтон е склонен да обсъди "други варианти" при липсата на споразумение, обръща внимание АФП.