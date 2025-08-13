ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

135 пожара са загасени за последното денонощие

САЩ наложиха санкции на въоръжена групировка и минна компания заради незаконен добив на полезни изкопаеми

Президентът на САЩ Доналд Тръмп. Снимка Архив

САЩ обявиха снощи, че налагат санкции на въоръжена групировка, съюзена с армията на Демократична република Конго, на местна минна компания и на две фирми износители, намиращи се в Хонконг, във връзка с насилието и продажбата на стратегически природни суровини, добити незаконно в африканската страна, предаде Ройтерс.

Мерките са поредният опит на правителството на Доналд Тръмп да съдейства за въдворяването на мир в източната част на ДР Конго, където подкрепяната от Руанда въоръжена бунтовническа групировка М23 (Движение "23 март") осъществи светкавична офанзива тази година, припомня Ройтерс. По време на бойните действия бяха убити хиляди хора, пише БТА.

Министерството на финансите на САЩ каза, че подлага на санкции Коалицията на Патриотите от конгоанската съпротива и Ударните сили (Coalition des Patriotes Resistants Congolais-Forces de Frappe/PARECO-FF - от френски език), която според ведомството е контролирала от 2022 до 2024 г. мини около град Рубая, в провинция Северно Киву в ДР Конго.

