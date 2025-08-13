Кунева за срещата Тръмп-Путин: Никога не се е говорило толкова за характерите на лидерите

Апетитът на Русия да управлява света се е върнал

"Никога преди в съвременната история не се е говорило толкова много за характерите на лидерите", коментира в "Тази сутрин" бившата българска еврокомисарка Меглена Кунева за предстоящата среща между лидерите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин.

"Всеки път изчисляваме всички ходове през характера им, но в демокрацията това - личността на един човек, е била ограничавана през демократични институции, сега това е отстъпило на заден план. Сега много сериозни анализатори обясняват срещата през характерите на Путин и Тръмп, на Русия и САЩ", обясни Кунева.

"На мен лично не ми прозвуча като шега, че един от министрите на Путин заяви, че много харесва мястото на срещата, защото е стара руска територия. На мен това ми говори, че се е върнал апетита (на Москва) за управление на света".

Във връзка с заявката на Тръмп за размяна на територии и ролята на ЕС, Кунева обясни: "Едно от изказванията на Тръмп в началото на мандата си - че ЕС е сила, която само се възползва от Америка - знаете какво последва от това, но в тази идея всъщност Тръмп е доста последователен. Тръмп много повече предпочита да говори с отделните лидери, отколкото с целия ЕС, а тогава, когато сме заедно, сме най-силни".

"Тези територии не са просто територии - това е борба за полезни изкопаеми, за много богати територии", коментира още Кунева.

"Има програма минимум и максимум ако преговорите започнат с добри намерения от двете страни - изглежда е така, защото ако ако визитата на Уиткоф не беше минала добре, нямаше да се състои", обясни още тя.

По думите ѝ максимума значи "ведната да се споразумеят страните и да се започнат преговорите. Не го изключвам, ако са били много успешни с Уиткоф преговорите, но е по-малко вероятно".