Яхта и товарен кораб се блъснаха в японски води

Яхта и товарен кораб се сблъскаха в южните води на Япония. Един човек е откаран в болница в безсъзнание, а няколко други са обявени за изчезнали, съобщиха официални източници и медии.

Капитанът на 492-тонен кораб за превоз на чакъл е съобщил на японската брегова охрана, че корабът се е сблъскал с яхта близо до остров Хото в южната префектура Оита, съобщи пред AFP говорителката на бреговата охрана Нанака Йошида.

„Открихме един човек около 10 часа сутринта и го предадохме на спешните служби", каза тя, добавяйки, че той е бил откаран в болница.

Обществената телевизия NHK и други местни медии съобщиха, че човекът, изваден от водата, е бил в безсъзнание, пише bTV.

Бреговата охрана продължава да търси няколко други хора, които са били на борда на яхтата. „Не знаем подробности за яхтата или колко души са били на борда", казаха оттам.