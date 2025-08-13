Разкриха защо мъж стреля 180 пъти по здравна централа на САЩ - протестирал срещу ваксините за КОВИД-19

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъжът, който стреля над 180 пъти с пушка по щабквартирата на американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (Disease Control and Prevention/CDC) в петък, е извършил деянието в знак на протест срещу ваксините за КОВИД-19. Това разкри директорът на Бюрото за разследване на американския щат Джорджия Крис Хоузи, цитиран от Асошиейтед прес.

Стрелецът Патрик Джоузеф Уайт, който впоследствие се самоуби, е разбил сейф, за да вземе оръжие на баща си, стана ясно при обиска на семейния му дом, съобщи Хоузи.

Открити са били документи, свидетелстващи за "несъгласието на стрелеца с ваксинирането срещу КОВИД-19", добави той, предава БТА.

Тридесетгодишният Уайт е засвидетелствал писмено желанието си да "направи публично достояние своето недоволство от ваксините", поясни местният началник във ФБР.

Уайт наскоро е заявявал открито самоубийствените си намерения, за което полицията е била информирана няколко седмици преди стрелбата, отбеляза Хоузи. Уайт се е застрелял на мястото на престъплението, след като е убил полицай.

Специалният агент на ФБР Пол Браун бе запитан от представител на медиите за опасностите от невярна информация, свързана с дейността на центровете, включително кампанията по ваксиниране.

"Не сме наблюдавали нарастване (на невярната информация - бел. ред.), въпреки че приемаме много сериозно всяка информация или изказване, която внушава или води до насилие. Въпреки, че следим този тип послания и сме изключително бдителни, все още не сме забелязвали нарастване на риска в това отношение", отговори Браун, който е началник на клона на Федералното бюро за разследване (ФБР) за щата Джорджия в Атланта.

Семейството на извършителя сътрудничи изцяло на разследването, съобщиха властите на пресконференция. Хоузи заяви, че Уайт е с чисто криминално досие.

При претърсване на дома на семейството в предградието Кенесо на Атланта, властите са иззели писмени документи, които се анализират, и електронни устройства, които са подложени на съдебномедицинска експертиза, съобщиха разследващите.

Разследващите са иззели и пет огнестрелни оръжия, включително пистолет, принадлежащ на баща му, който стрелецът също е използвал при нападението, каза Хоузи.

Той заяви, че заподозреният не е имал ключ за сейфа. "Той го е разбил", уточни Хоузи.

Уайт е бил спрян от охранителите на здравната централа, след което се отправил към аптека срещу сградата, откъдето е открил огъня, посочиха властите. Куршумите са пробили "взривоустойчиви" прозорци, принуждавайте служителите да залегнат на земята. Над 500 гилзи са били събрани на местопрестъплението, информира ФБР.

След края на стрелбата служители на центъровете са започнали щателна проверка на сградата и са уведомявали служителите на реда за всякакви нови заплахи.

Здравният министър на САЩ Робърт Ф. Кенеди-младши обиколи ценрлата в понеделник, придружен от заместника си Джим О'Нийл и директора на центровете Сюзан Монарес, се съобщава в изявление на здравната агенция.

"Никой не трябва да се сблъсква с насилие, докато работи за защита на здравето на другите", каза Кенеди в изявление в събота. В него се казва, че висши федерални здравни служители "активно подкрепят персонала на центровете".

Кенеди посети и полицейската служба в Декалб, а по-късно се срещна със съпругата на загиналия полицай.

Хоузи съобщи, че ще бъде разпространена снимка на извършителя, но насърчи обществеността да запомни лицето на загиналия полицай.

Кенеди бе лидер на национално движение против ваксините, преди президентът Доналд Тръмп да го избере за здравен министър. Той е излагал неверни и подвеждащи твърдения относно безопасността и ефективността на ваксините срещу КОВИД-19, както и срещу други ваксини, припомня АП.

Някои синдикално организирани служителите на Центъра за контрол и превенция на заболяванията се обявиха за по-сигурна работна среда. Служители, които наскоро напуснаха Центъра поради планираните от правителството на Тръмп съкращения, обвиниха Кенеди. Бе въпрос на време дългите години на фалшива реторика за ваксините и общественото здраве да "окажат влияние върху психичното здраве на хората", което "води до насилие", заяви пенсиониралият се през април служител на центровете Тим Йънг, цитиран от АП.