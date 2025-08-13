Бивш френски президент: Техниката на Путин е професионална лъжа

С наближаването нa срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, френският политик и бивш президент на Франция Франсоа Оланд предупреждава за тактиката на господаря на Кремъл, коментира "Пари мач".

Дни преди срещата целият свят е затаил дъх. Преди тази безпрецедентна конфронтация след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом, „Файненшъл таймс" интервюира държавните и правителствените ръководители, които са преговаряли с Владимир Путин.

Франсоа Оланд, който през 2015 г. заедно с Ангела Меркел ръководи преговорите „Минск 2" за прекратяване на огъня в Донбас, предупреждава: „Техниката на Путин е професионална лъжа". Бившият френски президент смята, че Тръмп „би било разумно да покаже, че познава в детайли ситуацията на място", пише bTV.

Според Оланд, който прекара 17 часа в столицата на Беларус през февруари 2015 г., Путин ще играе на време: „Той не бърза. Знае, че ще бъде на власт и след месец, и след две години, може би до края на живота си. Тръмп пък бърза, защото е обещал да разреши всички световни конфликти и иска резултати."