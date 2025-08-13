Възходът на грейсексуалните или защо младите вече не искат да правят секс (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Все по-голям брой млади хора се идентифицират като „грейсексуални" или "сивосексуални", което означава, че изпитват сексуално привличане само от време на време, рядко или при определени условия.

Терминът набира популярност онлайн, като в Reddit съществува специален форум, r/Greysexuality, който привлича над 8300 членове и остава изключително активен.

Видеата за сексуалността също са събрали хиляди гледания в "ТикТок" и Youtube.

В един такъв клип, сивосексуалният ютюбър и подкастър Марк, който публикува под псевдонима @notdefining, го описва като чувство на „леко сексуално привличане", но „в ниска степен", което го прави различно от това да си напълно асексуален.

Той нарича наименованието изключително полезно. „Помага на хората да разберат, че изпитвам сексуално привличане, правя секс, наслаждавам се на секс и сексуални фантазии, но може би ги изпитвам в значително по-малка степен от повечето хора", обяснява подкастърът.

Тенденцията обаче идва на фона на нарастващата загриженост на експертите, че милениалите и поколението Z имат по-малко сексуални партньори от предишните поколения на същата възраст.

Проучванията показват нарастващ брой хора, които съобщават, че нямат сексуални партньори или имат редки срещи – феномен, често наричан „сексуална рецесия".

Изследователите казват, че това не е просто липса на интерес, а често е подхранвано и от тревожност.

Значителна фигура в общността на асексуалните е моделът и актриса Ясмин Беноа, пише "Дейли Мейл".

Американската писателка Картър Шърман, която интервюира над 100 млади хора за книгата си „Второто пришествие", твърди, че неправилното образование, порнографията, дигиталното откъсване и политическият натиск са се комбинирали, за да променят опита на младите хора за секс и интимност.

Тя установи, че много от тях са възпрепятствани от подхранвания от социалните медии натиск върху образа на тялото и политически дебати относно сексуалните права, които според нея са създали тенденция на „страх и срам" около секса.

Проучвания показват, че гледането на „перфектни" снимки в инстаграм може да накара младите хора да се чувстват по-зле относно телата си и да намали самочувствието им, което от своя страна може да ги откаже от срещи или секс.

Терминът „сива сексуалност" – понякога наричан още „сива А" – е използван за първи път през 2006 г. в Мрежата за видимост и образование за асексуалност, за да опише „сивата зона" между това да си напълно асексуален и да изпитваш редовно сексуално привличане.

Тези, които се идентифицират като грейосексуални, казват, че това е спектър, който може да включва и други идентичности, като например демисексуални - хора, които изпитват сексуално привличане само след като изградят силна емоционална връзка.

Този термин стана популярен, когато певицата Тулиса Контоставлос разкри миналата година в „I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!", че се определя като демисексуална.

Някои експерти смятат, че социални медийни платформи като "ТикТок" и "Редит" подхранват бързото разпространение на нишови термини за идентичност като грейсексуалност или демисексуалност, твърдейки, че това може да усложни прекалено начина, по който хората мислят за секса и връзките.

Знамената и техните значения

Дъга: Познатият флаг на гей прайда, пуснат през 1978 г.

Напредък: Знаме на гей прайда, включващо транссексуални, чернокожи и кафяви хора

Бисексуални: Хора, които са привлечени както от мъже, така и от жени

Пансексуални: Хора, които са привлечени от всички полове

Небинарен: Хора, които не се идентифицират като мъже или жени

Трансджендър: Хора, които се идентифицират като пол, различен от рождения си пол

Асексуални: Хора, които не изпитват сексуално привличане към никого

Интерсексуален: Човек, роден с комбинация от мъжки и женски биологични черти

Гей мъж: Мъж, привлечен от друг мъж

Лесбийка: Жена, привлечена от друга жена

Полисексуален: Сексуално или романтично привличане към повече от един пол

Аджендър: Човек, който отхвърля половата си идентичност и няма такава

Андрогинен: Някой, който не изглежда нито мъжествен, нито женствен

Джендърфлуиден: Да бъдеш повече от един пол или да го променяш

Джендъркуиър: Човек, който не следва бинарните полови норми

Нейтро̀йс: Човек, който няма специфична полова идентичност

Аромантичен: Някой, който има малко или никакви романтични чувства към другите

Демисексуален: Сексуално привличане към някого само след емоционална близост

Демиромантичен: Романтично привличане към някого само след емоционална близост.

Полиаморен: Имате множество връзки с множество хора едновременно

Хетеро съюзник: Човек, който е хетеросексуален, но подкрепя ЛГБТ+ общността

Други виждат същата тенденция като положителна стъпка, давайки на хората думите и общността, за да изразят чувства, които иначе биха се затруднили да обяснят.

Значителна фигура в асексуалната общност е Ясмин Беноа, модел и актриса, която повишава видимостта на асексуалността и аромантизма, което означава да не изпитваш романтично привличане.

Междувременно, проучване на Ace Community Census през 2022 г. установи, че на 43% от хората от асексуалния спектър е било казано, че трябва да се опитат да се „излекуват" сами.

Лекарите подчертават, че има разлика между това да си асексуален или сивосексуален, при което ниското сексуално привличане е постоянно, и внезапната загуба на интерес към секса, което може да е признак на стрес, депресия или здравословни проблеми.

Националната здравна служба казва, че постоянната загуба на либидо може да бъде свързана и със сърдечни заболявания, диабет, проблеми с щитовидната жлеза или менопаузата.

Въпреки че хората от сивия сексуален спектър може да не изпитват сексуално привличане към други, това не означава, че никога не изпитват сексуални пориви.

Проучвания на Ace Community Census показват, че много хора все още мастурбират – често за удоволствие, облекчаване на стреса или просто защото им е приятно, докато други имат малък или никакъв интерес към сексуална активност от какъвто и да е вид.

Експертите казват, че това варира от човек на човек и че това да си асексуален или сивосексуален не означава автоматично, че нямаш никакво сексуално желание.

Въпреки това е важно да се знае разликата между асексуалност и ниско либидо, което може да е признак на здравословни проблеми.

Докато асексуалността е общоприет модел на липса на сексуално привличане, ниското либидо е временна промяна.

Може да се случи внезапно или да се развие постепенно, например по време на периоди на депресия.

Загубата на либидо е често срещана, засягайки един на всеки пет мъже и дори повече жени в даден момент от живота им, според Националната здравна служба.

Често е свързано със стрес на работното място или големи промени в живота, като бременност, раждане или кърмене.

Националната здравна служба предупреждава, че неочакваната или дългосрочна загуба на либидо може да е признак на скрити проблеми и призовава хората, които я изпитват, да си запишат час при личния си лекар.

Някои дългосрочни състояния, като сърдечни заболявания, диабет, намалена функция на щитовидната жлеза или рак, могат да повлияят на сексуалното желание.

Други причини включват някои лекарства за високо кръвно налягане или депресия, противозачатъчни хапчета, прекомерна употреба на алкохол и настъпването на менопаузата, която всяка жена ще преживее в даден момент от живота си.