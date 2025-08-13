Евакуираха малък град на Пелопонес заради голям горски пожар

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцките власти разпоредиха евакуацията на малкия град Като Ахея на полуостров Пелопонес, тъй като големият горски пожар, който избухна вчера около обяд в област Ахея, продължава да се разпространява бързо, подхранван от силни ветрове, съобщи електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини".

Малко след 21:00 часа снощи жителите на градчето бяха инструктирани да напуснат домовете си и да се отправят към Пиргос. Като Ахея се намира на около 15 километра югозападно от гръцкия пристанищен град Патра и има население от около 8100 души, пише БТА.

Полицейски сили са разположени, за да съдействат за евакуацията, тъй като пламъците напредват към града. Местният здравен център също е евакуиран.

Освен Като Ахея, още десетки села в района вече са евакуирани, подчертава изданието.

Пожари има и на остров Закинтос, където се твърди, че фронтът на пожара е дълъг 20 километра, съобщи новинарският канал ЕРТ.

Според пожарната служба на Гърция, общо 152 пожара са избухнали в цялата страна през последните 48 часа. Около 4900 пожарникари са в действие, пише „Катимерини". До падането на нощта са били разположени и 62 противопожарни хеликоптера и самолета. Поради многобройните пожари Гърция вече поиска четири самолета чрез Механизма за гражданска защита на ЕС.

Ситуацията на остров Хиос също е драматична, като жителите на село Лимния в западната част на острова търсят помощ в социалната мрежа Екс, съобщава ДПА.

„Заседнали сме в Лимния, трябва бързо да дойдат лодки, тук има деца и възрастни хора", написа един потребител, цитиран от агенцията.

Гръцкото министерство на гражданската защита призовава за повишено внимание и съветва да не се палят огньове. За около една трета от страната министерството е въвело второто най-високо ниво на тревога за днес поради високия риск от пожари.

Засегнатите райони включват почти целия полуостров Пелопонес, северозападното крайбрежие на страната, островите Лесбос и Самос, както и полуостров Халкидики и североизточна Гърция. Очаква се силните ветрове да продължат локално през следващите дни, което значително затруднява работата на пожарникарите и допълнително разпалва пламъците.