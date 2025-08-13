ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьор причини катастрофа с жертва на пътя Бургас ...

Премиерът на Нова Зеландия: Нетаняху си е изгубил ума

Кристофър Лъксън, министър-председател на Нова Зеландия Снимка: Личен Профил Във Фейсбук

Новозеландският премиер Кристофър Лъксън днес заяви, че израелският лидер Бенямин Нетаняху "си е изгубил ума". Лъксън направи това изявление в момент, в който страната му обмисля дали да признае палестинската държава, предаде Ройтерс.

Лъксън каза пред репортери, че липсата на доставки на хуманитарна помощ, насилственото разселване на хора и анексирането на Газа са твърде ужасяващи, а Нетаняху е отишъл твърде далече, пише БТА.

"Мисля, че той си е загубил ума", добави новозеландският премиер, който оглавява дясноцентристкото правителство на страната. "Това, което видяхме през нощта, атаката срещу град Газа, е съвсем, съвсем неприемливо", отбеляза той.

По-рано тази седмица Лъксън каза, че Нова Зеландия обмисля дали да признае палестинска държава. Близкият ѝ съюзник Австралия в понеделник се присъедини към Канада, Великобритания и Франция и каза, че ще обяви решението си на конференцията на ООН през септември.

Хуманитарната криза в ивицата Газа достигна "невъобразими равнища", заявиха вчера Великобритания, Канада, Австралия и няколко от европейските им съюзници и призоваха Израел да допусне без ограничения хуманитарна помощ в обхванатия от войната анклав.

Израел отрече да носи отговорност за разпространяващия се глад в Газа и обвини "Хамас", че краде доставките на помощ, което палестинската групировка отрече.

