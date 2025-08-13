ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Даниел Митов: От пожарната следят ежедневно пожари...

Времето София 29° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21096646 www.24chasa.bg

Над 20 румънски пожарникари гасят горския пожар край Мегара в Гърция

1220
Горски пожар СНИМКА: Pixabay

Над 20 румънски пожарникари със седем противопожарни машини участват в гасенето на горски пожар в зоната на Мегара, западно от гръцката столица Атина, предаде Аджерпрес, като се позова на Главния инспекторат за управление на извънредни ситуации (IGSU).

Мисията от Румъния е в подкрепа на гръцките пожарникари и има за цел да ограничи разспространението на пламъците и да потуши огнищата, предава БТА.

Румънските пожарникари работят на терен в местността Куминтри за локализирането на пожара, посочват от Главния инспекторат за управление на извънредни ситуации (IGSU), цитирани от агенцията.

Горски пожар СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)