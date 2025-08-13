Евакуираха болница и два квартала в албанския град Делвина заради пожар

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Два квартала на югозападния албански град Делвина, който се намира близо до град Саранда в окръг Вльора, бяха евакуирани заради голям горски пожар, обградил Делвина от север и изток, съобщи Евронюз Албания.

Ситуацията с пожара в града се усложни късно снощи, когато пламъците достигнаха близо до бензиностанция в периферията на Делвина и местната болница. По сведения на медията всички пациенти са били евакуирани, а кислородната система на лечебното заведение е демонтирана, за да се избегне възможен взрив, предава БТА.

Според сведения на медията десет души, сред които и четирима военни, са получили медицинска помощ заради задушаване и леки наранявания, причинени от пожара в Делвина.

Силният вятър в зоната е затруднил потушаването на пожара, а намеса по въздух не е била възможна през нощта, информира още Евронюз Албания. С помощта на множество пожарникари, военнослужещи и жители тази сутрин пожарът е бил потушен.

На терен за потушаването на пожара са били разположени военнослужещи и пожарникари от градовете Тирана, Делвина, Саранда, Кониспол и Химара.

Според сведения на жители, цитирани от Евронюз Албания, огънят е засегнал и жилища, но към момента не е възможно да се определи какви са нанесените щети.

Ситуацията с пожарите в Албания продължава да бъде сериозна, като най-тежка е ситуацията на юг, пише Албанското радио и телевизия (РТШ/RTSH). Към вечерта на 12 август в страната са регистрирани 34 пожара, от които 27 остават активни.

Засегнатите от пожарите окръзи са Вльора и Фиер (Югозападна Албания), Берат и Гирокастра (Южна Албания), Корча (Югоизточна Албания), Тирана и Елбасан (Централна Албания), Шкодра (Северозападна Албания), Дибра (Дебър) и Кукъс (Североизточна Албания).

Евронюз Албания информира също, че пожарът в Гирокастра е засегнал църквата "Св. Илия" до село Лекъл, която е построена през ΧΙΧ в. и е паметник на културата от втора степен.