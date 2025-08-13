САЩ критикуват в годишен доклад влошаването на правата на човека в Европа

САЩ критикуват влошаването на правата на човека в много страни в Европа, визирайки по-специално рестрикциите върху свободата на слово. Тези критики са отправени в дългоочаквания годишен доклад на Държавния департамент за човешките права, който беше оповестен вчера вечерта, обобщава Франс прес, цитиран от БТА. Документът обобщава през погледа на администрацията на Тръмп състоянието с човешките права по света, страна по страна, през изминалата година. Предполага се, че той отразява новите приоритети на външната политика на президента на САЩ Доналд Тръмп.

По отношение на Франция докладът цитира „достоверни информации, които говорят за сериозни ограничения на свободата на словото". Той критикува също така и нарастването на антисемитските актове в тази страна.

По отношение на Великобритания Вашингтон изразява безпокойство от нов закон относно онлайн сигурността, който трябва да защити по-добре децата и който породи остри критики от страна на социалната мрежа „Екс" на милиардера Илон Мъск.

Запитана по въпроса за заключенията в доклада, говорителката на Държавния департамент Тами Брус отказа да цитира конкретни страни, но заяви, че правителствената цензура е нетърпима в едно свободно общество.

"Правителствата продължават да прибягват до цензура, до произволно и незаконно следене и до ограничаващи закони срещу гласовете, които не им харесват, често пъти поради политически или религиозни причини", каза Брус.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс втрещи европейците в реч на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари, в който каза, че свободата на словото отстъпва в Европа и в която възприе възгледите на партии като „Алтернатива за Германия", неотдавна категоризирана като екстремистка десница от германското вътрешно разузнаване.

Рисувайки една картина на ситуацията с човешките права по света, докладът на Държавния департамент често пъти ядосва редица правителства. Обичайно той се публикува през пролетта. Експертите го смятат за референтен текст по въпроса с човешките права. Той се изготвя от Държавния департамент по поръчка на американския Конгрес.

Сегашното му издание беше отчасти изготвено при администрацията на президента Джо Байдън. Поради тази причина новият състав на Държавния департамент трябваше да внася промени в него и да включи в него приоритетите на администрацията на Тръмп, например такива срещу политиките за многообразие или за аборта.

"Докладите тази година бяха опростени, за да бъдат полезни и достъпни на терен и от партньорите ни и за да отговорят по-добре на законодателния мандат и да са в съответствие с указите на администрацията", се казва в настоящия документ.

Народни избраници от Демократическата партия и неправителствени организации изразиха безпокойство, че докладът няма да представи искрена картина за нарушенията на човешките права по света. "Мерките, взети от администрацията на Тръмп, за да разкрасят и политизират докладите компрометират тяхната обективност и вредят на доверието у Държавния департамент", заяви миналата седмица сенаторът от Демократическата партия Крис Ван Холън.

Така например по отношение на Салвадор в доклада на Държавния департамент се казва, че "няма надеждни информации, говорещи за значителни злоупотреби с човешките права". Салвадор е съюзник на САЩ и е критикуван от много неправителствени организации заради предполагаеми нарушения на човешките права, извършвани по време на безпощадната война, която водят салвадорските власти срещу престъпните банди, тероризиращи населението. Правозащитници критикуват страната и заради строгоохранявания Център за изолиране на заподозрени за престъпления, свързани с тероризъм. САЩ експулсираха към Салвадор по-рано през годината стотици венецуелци, които бяха пратени в този Център за изолиране. Те разказаха, че там са били подлагани на издевателства.

Същевременно в доклада си правителството във Вашингтон отправя остри критики към Република Южна Африка и Бразилия – две страни, с които отношенията му са обтегнати.

"Ситуацията с човешките права в Южна Африка се влоши значително през годината", се казва в доклада. В него се споменава, че Южна Африка е навлязла в един много обезпокояващ етап на изземване на земите на африканерите и на нови нарушения на правата на расовите малцинства в страната". Що се касае до Бразилия Държавният департамент критикува съдилищата, взели прекомерни и несъразмерни мерки, за да накърнят свободата на словото и демократичния дебат и да ограничат достъпа до онлайн съдържанието. Тези мерки са сметнати от Държавния департамент за вредни за демокрацията, се казва в доклада.