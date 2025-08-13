ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изтребители ескортираха самолет от София до Лондон, очаквали планирано нападение

Самолет на Ryanair във въздуха СНИМКА: GETTY IMAGES

Самолет Boeing 737 на авиокомпания Ryanair, изпълняващ полет FR-9962 от София до лондонското летище "Станстед" със 174 души на борда е бил ескортиран от германски изтребители, съобщи The Aviation Herald.

Той се е намирал над Австрия, малко преди да пристъпи във въздушното пространство на Чехия, когато не получил разрешение за влизане.

Машината завила наляво, за да остане в австрийското въздушно пространство и да заобиколи територията на Чехия. Докато самолетът летял над Германия, към него се присъединили два изтребителя Eurofighter, които го ескортирали до навлизането му в нидерландското въздушно пространство. Полетът продължил към Лондон и кацнал безопасно на писта 04 на летище "Станстед" около 2 часа след избягването на чешкото въздушно пространство.

Чехия не е допуснала самолета поради данни за планирано нападение срещу екипажа и пътниците на борда. Това довело и до изпращането на изтребители Eurofighter над Германия, които не установили нищо необичайно.

Самолетът останал в Станстед през нощта и възобновил полетите си на следващата сутрин.

