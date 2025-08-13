Дейли мейл: Великобритания плаща дори екстеншъните на бежанците

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От безплатни билети за футбол, университетски курсове, уроци по шофиране и дори екстеншъни за коса, оказва се, че Великобритания плаща за удивително много привилегии за бежанците, които се финансират от данъкоплатците.

Смята се, че търсещите убежище живеят в крайна бедност, докато чакат молбите им да бъдат разгледани от министерството на вътрешните работи на Великобритания. И тъй като им е забранено да работят или да получават социални помощи, за които могат да кандидатстват британските граждани, често се твърди, че оцеляват с едва £8 на седмица.

Малко от тях действително са заможни. Но, въпреки че е вярно, че търсещите убежище нямат достъп до обичайната система за социални помощи, има множество други форми на подпомагане – стоки и услуги, които по един или друг начин се финансират частично от нашите данъци.

Например търсещите убежище получават жилище и храна, предоставени директно от държавата. Съществува и мрежа от благотворителни организации, които предлагат редица услуги, често финансирани с безвъзмездни средства от централното правителство, пише "Дейли мейл".

Тази седмица абсурдът на системата стана ясен, след като се разкри, че на много от пристигналите с малки лодки се предлагат намалени цени за разходка с лодка.

Правителството харчи 2,8 милиарда паунда годишно за подпомагане на търсещи убежище и бежанци във Великобритания – сума, която представлява 20% от всички разходи на страната за външна помощ.

Ето как се изразходва част от тази значителна сума:

Настаняване в хотели

Макар делът на търсещите убежище, настанени в хотели, да намалява, над една трета (37%) са получили хотелска стая миналата година.

В Лондон, Югоизточна Англия и Източна Англия делът е над 60%.

Министерството на вътрешните работи е похарчило 2,1 милиарда паунда за хотелско настаняване за 12-те месеца до март.

Храна

Търсещите убежище получават стандартна седмична помощ от £49,18 на човек за храна и основни нужди. Ако в мястото им за настаняване има осигурено хранене, сумата се намалява на £9,95 на човек.

Те могат да ползват и безплатни хранителни банки, някои от които са специално за търсещи убежище. Например в Оксфордшир благотворителната организация Asylum Welcome раздава пресни продукти пет дни в седмицата, както и тоалетни принадлежности – частично финансирано от данъкоплатците.

Здравеопазване

Търсещите убежище получават HC2 сертификати, които ги освобождават от такси за зъболечение, лекарства по рецепта, очни прегледи и др. От 1,56 милиона издадени сертификата за последните пет години, 920 000 са за търсещи убежище.

Някои дори имат право на безплатни перуки, като цените варират от £80,13 за синтетична до £310,55 за естествена коса.

Образование

Около половината британски университети предлагат стипендии или опрощаване на такси за търсещи убежище. Пример е Кеймбридж с Rowan Williams стипендия, а два колежа в Оксфорд предлагат магистърски програми безплатно.

Транспорт

В някои региони има безплатен или намален транспорт за търсещи убежище, включително автобуси, метро и дори шофьорски курсове, финансирани от общини.

Развлечения

Има примери за безплатни спортни събития, уроци по диджейство, йога, намаления за плуване, фитнес, масажи, кино, сватбени такси и дори наем на лодки.

Стоки за лична употреба

Министерството на вътрешните работи харчи по £3 600 на ден за нови дрехи за мигранти при пристигането им, а понякога им се дават и телефони. Някои общини са плащали телевизионни лицензи, фризьорски услуги, пазаруване и забавления.

Правна помощ

От 2018 г. данъкоплатците са финансирали £135 милиона за правна помощ по дела на търсещи убежище, включително за лица с криминални присъди, за да обжалват депортацията си.