Повечето пожари в Черна гора са под контрол, помощ пристига от Австрия и Унгария

Пожарите в Подгорица са под контрол, като най-критичният в момента е в района на Кучи в южната част на страната, където вчера по време на гасенето му загина един военослужещ, а друг беше тежко ранен. Това заяви началникът на оперативно-комуникационния център на Дирекцията за защита и спасяване на Черна гора Златко Мичанович заяви тази сутрин в предаване на националната телевизия РТЦГ. Там днес ще бъдат разположени хеликоптер от Сърбия и самолет от Черна гора, съобщава БТА.

Мичанович добави, че екип от Австрия е пристигнал през нощта, а друг ще пристигне днес, като се очаква и хеликоптер от Унгария около 15:00 часа.

Мичанович заяви, че ситуацията на територията на столицата Подгорица е била по-добра тази сутрин. Той допълни, че повечето пожари на територията на страната са под контрол и че локализирани пожари има в общините Никшич, Биело Поле, Дниловград, а активен пожар има в община Шавник.

Мичанович посочи ввъ връзка с пожарите, че нощта е била динамична.

„Екип от Австрия пристигна през нощта, а втората част от екипа пристига днес. Има около 100 членове на наземния модул и тези хора ще бъдат на разположение днес, (ще бъдат) разположени в районите, където са необходими", каза той пред РТГЦ.

Той подчерта, че сред гражданите е имало паника, но че се надява до края на деня всички пожари да бъдат овладени.