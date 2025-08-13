Четвъртата гореща вълна в Англия продължава с очаквани температури до 34 градуса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четвъртата гореща вълна това лято в Англия продължава и днес, като се очаква температурите да достигнат на места 34 градуса, предадоха ДПА и Пи Ей мидия, цитирани от БТА.

Вчера до 18 часа (20 ч. българско време) за графствата Уест Мидландс и Ийст Мидландс, както и за Саут Ийст, Лондон и Източна Англия, бе в сила предупреждение за жеги, които са опасни за здравето, като температурите достигнаха 33,4 градуса.

Времето бе най-горещо в Бенсън, графство Оксфордшър, в град Рос он Уай, графство Херефордшър, както и в Нортхолт, Западен Лондон.

Най-горещият ден, регистриран някога в Англия през август, е 10 август 2003 г., когато температурите във Фавършам, графство Кент, достигат 38,5 градуса. От началото на 2025 г. най-високата температура е отчетена на 1 юли, отново във Фавършам – 35,8 градуса, отбелязва ДПА.

Според прогнозите жегите ще продължат и днес, а утре се очаква леко захлаждане. В петък обаче температурите на някои места отново ще се повишат.

Метеорологът от Метеорологичната служба на Великобритания Марко Петана заяви пред Пи Ей мидия: "В сряда времето ще бъде предимно сухо с много горещо слънце, но ще има и някои превалявания, особено в Югоизточна Англия и Шотландия през деня, като се очакват и гръмотевици."

Заради горещата вълна, четвърта за това лято, вчера Агенцията за здравна сигурност на Великобритания и Метеорологичната служба издадоха предупреждение за горещо време, опасно за здравето.

"Тези температури могат да доведат до сериозни последици за здравето на населението, особено при уязвимите групи, като възрастните хора или хората със сериозни здравословни проблеми, затова е важно всички да вземат разумни предпазни мерки", заяви Пол Коулман, консултант по обществено здраве в Агенцията за здравна сигурност.

Властите предупреждават, че Англия страда от сериозен недостиг на вода въпреки валежите миналия месец.

Според националната група, която обсъжда проблемите със засушаването и включва метеорологичната служба, регулатори, представители на властта и други организации, в Англия липсата на вода оказва широко въздействие върху околната среда и земеделието – намалява добивите на култури, ограничава фуража за животните, уврежда влажните зони и речната фауна, както и увеличава броя на горските пожари.