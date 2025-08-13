ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МАЕ повиши прогнозата си за предлагането на петрол...

Времето София 32° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21097478 www.24chasa.bg

КМГ: Китайската изчислителната мощ е на второ място в света

КМГ

888
Данните показват, че през 2025 г. се очаква мащабът на общата изчислителна мощност на Китай да се увеличи с 20% Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

По време на „14-ия петгодишен план" Китай инвестира сериозно в създаването на изчислителна мощност, а нейното развитие постигна забележителни резултати. Това съобщава КМГ.

Данните показват, че през 2025 г. се очаква мащабът на общата изчислителна мощност на Китай да се увеличи с 20%, а мащабът на интелигентната изчислителна мощност да се увеличи с 43%, което го поставя на второ място в света след САЩ. През последните 5 години темпът на растеж на общия изчислителен капацитет достига приблизително 30% годишно.

С развитието на мащабни модели на изкуствен интелект и интелигентно шофиране нараства търсенето на изчислителна мощност на различни места, а ускореното изграждане на изчислителни центрове също се превърна в местна индустрия.

Според наличните данни 60% от световния БВП зависи от дигитализацията и всеки инвестиран юан в изчислителна мощност ще доведе до три, четири юана растеж на БВП.

Данните показват, че през 2025 г. се очаква мащабът на общата изчислителна мощност на Китай да се увеличи с 20% Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)