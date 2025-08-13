КМГ: Китайската изчислителната мощ е на второ място в света

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По време на „14-ия петгодишен план" Китай инвестира сериозно в създаването на изчислителна мощност, а нейното развитие постигна забележителни резултати. Това съобщава КМГ.

Данните показват, че през 2025 г. се очаква мащабът на общата изчислителна мощност на Китай да се увеличи с 20%, а мащабът на интелигентната изчислителна мощност да се увеличи с 43%, което го поставя на второ място в света след САЩ. През последните 5 години темпът на растеж на общия изчислителен капацитет достига приблизително 30% годишно.

С развитието на мащабни модели на изкуствен интелект и интелигентно шофиране нараства търсенето на изчислителна мощност на различни места, а ускореното изграждане на изчислителни центрове също се превърна в местна индустрия.

Според наличните данни 60% от световния БВП зависи от дигитализацията и всеки инвестиран юан в изчислителна мощност ще доведе до три, четири юана растеж на БВП.