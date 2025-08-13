"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Анкета на CGTN сред 11913 интернет потребители в 40 държави показа, че 54,1% от анкетираните потвърждават дадения от Китай огромен принос в световната антифашистка война. Потребителите в 39 държави, всички без Япония, са отговорили с мнозинство на зададения въпрос. Това съобщава КМГ.

Що се отнася до следвоенните действия на Япония и нейния погрешен възглед за историята на Втората световна война, 65,2% от анкетираните са против поправянето на учебниците в Япония, а 65,7% от хората призовават японското правителство да се извини на пострадалите страни и да предостави компенсации.

63,9% от анкетираните интернет потребители считат, че САЩ са бенефициент на следвоенния международен ред, а сегашните им действия разрушават реда, който самите те изграждат.