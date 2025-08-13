"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Китайската народна република понятието екологична цивилизация заема централно място в националната стратегия. То отразява убеждението, че бързият икономически растеж вече трябва да бъде балансиран със запазване на околната среда. Тази перспектива подчертава хармонията между човека и природата и издига устойчивото развитие като ключов елемент на дългосрочното благоденствие. Това съобщи КМГ.

От началото на 2000-те години, и особено при управлението на Си Дзинпин, тази концепция придоби политическа и социална значимост. През последните години тя официално влезе в ръководната идеология на Китайската комунистическа партия. Виждайки развитието през тази призма, Китай цели да поправи екологичните щети от три десетилетия, в които се е давал приоритет на БВП, и да се преориентира към зелена трансформация.

2. Визията на Си Дзинпин за зелена и чиста околна среда

Си Дзинпин често представя екологичната цивилизация като основна национална цел. Той е известен с изказването си, че „чистите води и зелените планини са толкова ценни, колкото златните и сребърните планини". Тази метафора подчертава убеждението му, че здравата екосистема и икономическата стойност не са в конфликт, а се подсилват взаимно.

Той също така набляга, че защитата на околната среда трябва да стане начин на живот, като призовава правителството и гражданите да възприемат екологичното съзнание в ежедневните си навици. В неговата визия опазването на природата стои в центъра на вземането на решения, културата и обществените ценности.

3. Политически основи и институционално укрепване

От китайска перспектива тази стратегическа визия се превежда в институционални и законодателни реформи:

Включване в Петгодишните планове – От 2016 г. екологичната цивилизация е неразделна част от националните Петгодишни планове, като гарантира, че целите за околната среда – като намаляване на замърсяването и на въглеродния интензитет – са планирани и проследявани.

Законодателни мерки – Китай засили екологичното законодателство, актуализира Закона за опазване на околната среда, въведе по-строги санкции за нарушения и подобри прозрачността чрез публично оповестяване на замърсители.

Зелено финансиране – Пускането на зелени облигации, системи за екологично компенсиране и схеми за търговия с въглерод насочват финансовите потоци към устойчиви практики.

Тези стъпки затвърждават националния консенсус, че модернизацията на икономиката трябва да се осъществява в екологични рамки.

4. Практически инициативи: от визия към действие

Реализацията на концепцията за екологична цивилизация на Си се проявява в различни сектори:

a) Контрол върху замърсяването

Китай води „война срещу замърсяването", като закрива предприятия с високи емисии, затяга стандартите за горива и автомобили и възстановява замърсени реки и езера.

б) Възстановяване на природата

Амбициозни програми за залесяване, като „Зелената велика стена", преобразуването на обработваеми земи в гори и възстановяването на деградирали екосистеми, показват решимост за борба с ерозията и опустиняването.

в) Преход към чиста енергия

Китай е световен лидер по инсталирани мощности от възобновяеми енергийни източници – вятър, слънце, хидроенергия – и в производството на електрически превозни средства.

г) Цели за въглеродна неутралност

През септември 2020 г. Си обяви, че „Китай ще се стреми да достигне пик на въглеродните емисии преди 2030 г. и въглеродна неутралност преди 2060 г." – едно от най-значимите обещания в глобалното климатично управление.

5. Обществена рамка и дискурс в Китай

Вътре в страната зеленото развитие се представя като взаимно изгодно за икономическото, социалното и културното развитие – а не като жертва:

Здрава екология, която е равнозначна на високо качество на живот. Чистият въздух и вода и красивите пейзажи подобряват благосъстоянието и продуктивността.

Икономически възможности в зелените технологии.Инвестициите във възобновяема енергия, зелена инфраструктура и екоиндустрии носят работни места и иновации.

Културно и цивилизационно обновление. Хармонията с природата е вкоренена в древната китайска философия и подпомага възраждането на градските и селските райони.

6. Предизвикателства и критики

Въпреки напредъка, остават сериозни трудности, две ключови от тях са следните:

Зависимост от изкопаеми горива. Въглищата все още доминират в енергийния микс.

Регионални различия. Източните провинции напредват по-бързо, докато вътрешните и западните изостават.

7. Международно участие и влияние

От гледна точка на Китай, неговият екологичен преход е и пример за света. Си представя ангажимента на страната към зелено развитие като домашна необходимост и международна отговорност. Китай участва активно в глобални климатични форуми, инвестира в зелена инфраструктура по инициативата „Един пояс, един път" и представя своя модел като доказателство, че големите развиващи се държави могат да намалят зависимостта си от въглерод.

8. Поглед напред: устойчиво бъдеще в китайската визия

В бъдеще се очаква:

Дълбока декарбонизация – Увеличаване на чистата енергия, разширяване на въглеродните пазари и преструктуриране на индустрията.

Кръгова икономика – Рециклиране, намаляване на отпадъците и иновативни технологии за повторна употреба.

Трансформация на градовете – Еко-градове, зелени сгради, обществен транспорт и постоянен мониторинг.

Обществено участие – Екологично образование и включване на гражданите в опазването на природата.

9. Преформулиране на екологичните послания на Си Дзинпин

Метафората на Си – „чистите води и зелените планини са като златните и сребърните планини" – обобщава същността на зеленото развитие. Тя издига природата от пасивен ресурс до активен икономически актив. Когато Си подчертава, че „трябва да уважаваме, следваме и защитаваме природата", той показва философска промяна: човекът е част от природата, а не над нея.

Заключение

От китайска гледна точка екологичното и зеленото развитие е дълбока еволюция в процеса на модернизация – подход, който поставя качеството на околната среда в основата на просперитета. Закрепено в доктрината за екологична цивилизация на Си Дзинпин и подкрепено с правни, финансови и технологични механизми, това развитие цели устойчив растеж.

Проблемите остават, но институционалните основи и политическата воля подсказват, че Китай ще продължи твърдо по пътя към по-зелено бъдеще, в което природата е неразделна част от националната съдба. Всъщност, неслучайно Китайската народна република се превърна в основен доставчик за Европейския съюз на зелени технологии, защото инвестира изключително много в тях, развивайки ги до изключително високо ниво.

Нещо повече, очаква се Китай да достигне въглероден пик и съответно въглеродна неутралност много по-рано, отколкото Китайската комунистическа партия беше планирала първоначално, което отразява високото ниво на обществена, партийна и държавна мобилизация около постигането на целите за екологична цивилизация.