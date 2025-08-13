КМГ: Китайски учени изработиха микроробот „хлебарка“ с дължина от 2 см

Група китайски изследователи потвърдиха развитието на изключително пъргав и здрав мек микроробот, наричайки го електронна „хлебарка", става ясно от изследователска статия, публикувана в списание „Нейчър Комюникейшънс". Това съобщи КМГ.

Този робот тежи малко над 1 грам, с дължина от само 2 сантиметра е и може да се движи в тесни затворени пространства. Роботът развива скорост от 4,8 дължини на тялото в секунда и скорост на завъртане от 280 градуса в секунда, което го прави изключително маневрен. Той е с голяма устойчивост, подобна на хлебарка, тъй като може да понесе натиск на външна сила от 60 килограма и да остане невредим.

В допълнение, електронната хлебарка може да функционира и като робот-амфибия, способен да се движи както на сушата, така и във вода. Роботът демонстрира голям потенциал за приложение в сценарии като търсене и спасяване при бедствия, инспекция на тръбопроводи и операции в ограничени и тесни пространства.

Въпреки това, няколко ключови технически предизвикателства все още трябва да бъдат преодолени, преди микророботът да бъде приложена на практика.