КМГ: Китайски четириног робот счупи рекорда на Гинес за 100 метра спринт

Университетът Джъдзян в Източен Китай съобщи, че четирикратният му робот, наречен бял носорог, е завършил 100-метров спринт за 16,33 секунди, подобрявайки предишния световен рекорд от 19,87 секунди, поставен от робот на име хрътка от Република Корея. Това съобщи КМГ.
Това постижение е нов световен рекорд на Гинес за най-бърз спринт на 100 метра от четириног робот.
Настоящият световен рекорд за спринт на 100 метра от човек е 9,58 секунди, поставен от Юсейн Болт през 2009 г. в Берлин.
Белият носорог е разработен съвместно от университетския Център за Х-механика, Училището по аеронавтика и астронавтика и Глобалния център за научни и технологични иновации в Ханджоу.