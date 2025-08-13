ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проведе се встъпителна пресконференция за ремонта ...

КМГ: Китайски четириног робот счупи рекорда на Гинес за 100 метра спринт

Това постижение е нов световен рекорд на Гинес за най-бърз спринт на 100 метра от четириног робот Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Университетът Джъдзян в Източен Китай съобщи, че четирикратният му робот, наречен бял носорог, е завършил 100-метров спринт за 16,33 секунди, подобрявайки предишния световен рекорд от 19,87 секунди, поставен от робот на име хрътка от Република Корея. Това съобщи КМГ.

Настоящият световен рекорд за спринт на 100 метра от човек е 9,58 секунди, поставен от Юсейн Болт през 2009 г. в Берлин.

Белият носорог е разработен съвместно от университетския Център за Х-механика, Училището по аеронавтика и астронавтика и Глобалния център за научни и технологични иновации в Ханджоу.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

