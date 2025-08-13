КМГ: Китайски четириног робот счупи рекорда на Гинес за 100 метра спринт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Университетът Джъдзян в Източен Китай съобщи, че четирикратният му робот, наречен бял носорог, е завършил 100-метров спринт за 16,33 секунди, подобрявайки предишния световен рекорд от 19,87 секунди, поставен от робот на име хрътка от Република Корея. Това съобщи КМГ.

Това постижение е нов световен рекорд на Гинес за най-бърз спринт на 100 метра от четириног робот.

Настоящият световен рекорд за спринт на 100 метра от човек е 9,58 секунди, поставен от Юсейн Болт през 2009 г. в Берлин.

Белият носорог е разработен съвместно от университетския Център за Х-механика, Училището по аеронавтика и астронавтика и Глобалния център за научни и технологични иновации в Ханджоу.