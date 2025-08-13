КМГ: Лятно „културно охлаждане“ в музея се превръща в нова тенденция сред младите китайци

Студентът от Нинбоския университет Ли Чънкай и неговите приятели правят планове да посетят музей, защото това лято музеите и художествените галерии се превръщат в техните предпочитани места за посещение. Това съобщи КМГ.

В парещите летни жеги „културното охлаждане" се превърна в нова ваканционна тенденция, като музеите в цялата страна организират специални изложби и интерактивни дейности, за да привлекат групови посетители.

Музеят на град Нинбо провежда специална изложба на бронзовите реликви от югозападен Китай, в която са събрани 165 културни реликви от 17 музея на югозападните провинции, като Съчуан, Юннан и Гуейджоу. До момента повече от 27 хиляди души са посетили изложбата, което е почти 8200 души на ден. Така музея на Нинбо си спечели огромна популярност през това лято.

„Преди всичко, изложбата предлага перспективата за диалог между цивилизациите. Използвахме реликвите от Сансиндуей, свързвайки ги с бронзови съкровища от югозападния регион, позволявайки на посетителите да видят как цивилизациите от различни региони са си влияли и са се развивали съвместно", заяви Чън Чао, директор на отдела за изложби в музея на Нинбо. Той обясни, че нарастващият интерес на публиката към историята и културата е подхранил музейната популярност. Съвместните междупровинциални изложби на културни реликви, по-специално по време на лятната ваканция, са се превърнали в нов формат в културния и музейния сектор.

В изложбата има и зона за интерактивни дейности, зрителите могат да сканират мистериозни символи върху артефакти чрез виртуална технология, за да получат повече информация. Така се печелят и младите посетители.

Освен безплатните изложби, Музеят на провинция Джъдзян организира и разнообразни платени събития, като „Изложба на културни реликви от храм Фамън" от времето на династия Тан и „Свръхсензорно потапящо преживяване на изкуството в пещерите".

„Това е третият път, в който идвам в музея, за да разгледам съкровищата на храма Фамън. Мисля, че е по-интересно, отколкото да ги гледа на видео", заяви Джоу Сяо, млад студент от Ханджоу. Според него безплатните и платените изложби в музея на провинция Джъдзян, удовлетворяват търсенето на младите за културно потребление.

Същевременно, много от музеите в Джъдзян удължат работното си време през лятната ваканция и провеждат вечерните мероприятия, за да привличат повече посетители. Културните заведения организират автобуси до метрото, за да улеснява транспорта на зрителите.

Ли Ханлян, доктор по туризъм в Джъдзянския университет заяви, че „охлаждане в музея" на младежите всъщност е концентрирано освобождаване на културните им потребности. Той посочи, че израснало по време на периода на бързо икономическо развитие на Китай, „поколението Z" има по-силно чувство за идентичност с китайската култура. В музеите те търсят идентичност чрез ангажиране с историята и укрепват културната си увереност чрез диалог между цивилизациите.