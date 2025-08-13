Днес е международният ден на левичарите, само 10% от хората празнуват

На 13 август се отбелязва Международният ден на левичарите. Началото на празника е поставено през 1984 г. по инициатива на Международната конфедерация на леворъките.

Левичарите използват лявата си ръка за повечето неща – например готвене. Ръката, с която човек пише, не е единственият и най-точният индикатор – някои левичари пишат с дясната ръка, но ползват лявата за повечето други дейности. Около 10% от населението на земята е от левичари.

Счита се, че има повече мъже левичари, отколкото жени левичари. Около 1/3 от близнаците има шанс да са левичари. Статистически, близнакът на левичар има 76% шанс да бъде левичар. Левичарите имат предимство на боксовия ринг главно заради позицията на водещата им ръка, която става дясната. Това променя стандартния ъгъл, под който идва най-ползваният боксьорски удар – правия с предната ръка (jab). Променя се и ъгъла на силния удар (cross), който е типично със задната ръка, която при левичарите съответно е лявата.

Докато 95% от десничарите използват дясното полукълбо на мозъка си за говорене, при левичарите това е по-променливо. Някои наистина използват дясната за говорене, други лявата, а трети – и двете. Сканирания на мозъка потвърждават разлика между мозъците на левичари и десничари. Мозъкът на десничар е по-специализиран, като точна порция от мозъка е предназначена за определено действие.

Специализацията е много по-малка при мозъците на левичарите. Левичарите се възстановяват от удари по-бързо от десничарите, тъй като мозъкът им не се разделя толкова и не си специализира способностите.

Учените преди са вярвали, че изборът за доминиращата ръка се получава по наследство. Едно изследване през 1998 от James McDeveitt University, Oklahoma, разкрива, че ако двамата родители са левичари, има само 26% шанс детето да е левичар. Това показва, че гените може да не играят толкова голяма роля при избора на доминантна ръка. Тъй като в повечето езици посоката на писане е от ляво надясно, писането е много по-лесно за десничарите.

Сред най-известните левичари са: Луи Шестнайсети, Наполеон Бонапарт, Юлий Цезар, Карл Велики, Рамзес Втори, Тиберий, Махатма Ганди, кралица Виктория, Барак Обама, Бил Клинтън и Джордж Буш-старши, Бенджамин Франклин и Томас Джеферсън, Джон Кенеди и Роналд Рейгън, Аристотел и Ницше, Леонардо да Винчи, Рафаело, Микеланджело, Никола Тесла, Сергей Рахманинов, Луис Карол и Ханс Кристиан Андерсен, Бил Гейтс, Анджелина Джоли и Робърт Де Ниро.