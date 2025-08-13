ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МАЕ повиши прогнозата си за предлагането на петрол...

Времето София 32° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21097727 www.24chasa.bg

Южнокорейските власти претърсиха офиси на бившата партия на отстранения президент след ареста на съпругата му

616
Юн Сук-йол. СНИМКА: Туитър /@President_KR

Южнокорейските власти обискираха днес офиси на партията на бившия президент Юн Сук-йол в търсене на доказателства по делото за изборни манипулации, за което вчера беше арестувана и ще бъде съдена съпругата му Ким Кьон-хи, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Ким беше задържана снощи по редица обвинения, включващи манипулация на борсите и корупция, съобщиха правораздавателните органи.

Арестът ѝ бе извършен няколко часа, след като Специализираната прокуратура в Сеул разгледа искане за задържането на 52-годишната бивша първа дама.

Съдът уважи искането, като се мотивира с риска от подправяне на доказателства, след представянето доклада с обем 848 страници, който са описани нейните предполагаеми "незаконни действия".

Офисът на Народната партия беше претърсен за събиране на доказателства за предполагаемата намеса на бившата първа дама в парламентарните избори, уточниха правораздавателните органи.

Юн напусна партията през май, след като беше отстранен от длъжност, но подкрепи кандидата на партията в предсрочните президентски избори, спечелени от И Дже-мьон от Демократическата партия.

Опозиционният лидер Сон Йон-сьог нарече обиските "нищо повече от гангстерско поведение".

"Не мога да сдържа възмущението си от безмилостното политическо преследване и отмъщение срещу опозицията, водена от администрацията на И Дже-мьон", каза Сон на пресконференция.

Бившият южнокорейски президент и съпругата му в момента са в ареста, припомня АФП.

Юн Сук-йол. СНИМКА: Туитър /@President_KR

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)