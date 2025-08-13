Южнокорейските власти претърсиха офиси на бившата партия на отстранения президент след ареста на съпругата му

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Южнокорейските власти обискираха днес офиси на партията на бившия президент Юн Сук-йол в търсене на доказателства по делото за изборни манипулации, за което вчера беше арестувана и ще бъде съдена съпругата му Ким Кьон-хи, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Ким беше задържана снощи по редица обвинения, включващи манипулация на борсите и корупция, съобщиха правораздавателните органи.

Арестът ѝ бе извършен няколко часа, след като Специализираната прокуратура в Сеул разгледа искане за задържането на 52-годишната бивша първа дама.

Съдът уважи искането, като се мотивира с риска от подправяне на доказателства, след представянето доклада с обем 848 страници, който са описани нейните предполагаеми "незаконни действия".

Офисът на Народната партия беше претърсен за събиране на доказателства за предполагаемата намеса на бившата първа дама в парламентарните избори, уточниха правораздавателните органи.

Юн напусна партията през май, след като беше отстранен от длъжност, но подкрепи кандидата на партията в предсрочните президентски избори, спечелени от И Дже-мьон от Демократическата партия.

Опозиционният лидер Сон Йон-сьог нарече обиските "нищо повече от гангстерско поведение".

"Не мога да сдържа възмущението си от безмилостното политическо преследване и отмъщение срещу опозицията, водена от администрацията на И Дже-мьон", каза Сон на пресконференция.

Бившият южнокорейски президент и съпругата му в момента са в ареста, припомня АФП.