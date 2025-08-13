ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МАЕ повиши прогнозата си за предлагането на петрол...

Времето София 32° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21097804 www.24chasa.bg

Един загина, а четирима са ранени след преобръщане на пожарникарски камион в турския град Османие

560
Турция също е обхваната от пожари заради високите температури. СНИМКА: РОЙТЕРС

Един човек загина, а други четирима са ранени след преобръщането на пожарникарски камион, изпратен за гасене на пожар в град Османие (Източна Турция), предаде турската държавна телевизия „ТРТ Хабер", цитирана от БТА.

До инцидента се е стигнало, след като шофьорът на камиона е загубил контрол над волана. Тялото му е останало вътре в камиона.

На място са изпратени екипи на Спешната помощ и Жандармерията, като ранените са откарани с линейка към болнично заведение.

Подобно на други страни на Балканите, Турция също е обхваната от пожари заради високите температури.

Турция също е обхваната от пожари заради високите температури. СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)