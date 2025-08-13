Един загина, а четирима са ранени след преобръщане на пожарникарски камион в турския град Османие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един човек загина, а други четирима са ранени след преобръщането на пожарникарски камион, изпратен за гасене на пожар в град Османие (Източна Турция), предаде турската държавна телевизия „ТРТ Хабер", цитирана от БТА.

До инцидента се е стигнало, след като шофьорът на камиона е загубил контрол над волана. Тялото му е останало вътре в камиона.

На място са изпратени екипи на Спешната помощ и Жандармерията, като ранените са откарани с линейка към болнично заведение.

Подобно на други страни на Балканите, Турция също е обхваната от пожари заради високите температури.