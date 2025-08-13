ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рекордно високи температури бяха отчетени в Израел

Утре ще бъде слънчево и отново горещо СНИМКА: Pixabay

Температурите през нощта в Израел достигнаха нов рекорд, след като на брега на Мъртво море бе измерена стойност от 36,6 градуса по Целзий, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Докато Израел се готви за пика на настоящата гореща вълна, най-високата минимална температура бе регистрирана в нощта срещу вторник в Източен Израел, на планината Содом край Мъртво море. Тя надмина предишния рекорд от 35,5 градуса, съобщи "Джерусалим пост", позовавайки се на Израелската метеорологична служба.

Мъртво море, разположено на границата между Израел и Йордания, се намира на около 430 метра под морското равнище, което го прави най-ниската точка на повърхността на Земята.

В голяма част от Израел времето е изключително горещо, като властите са издали много предупреждения, призовавайки хората да останат вкъщи.

Очаква се пикът на настоящата гореща вълна да настъпи по-късно днес, когато в някои вътрешни райони температурите може да достигнат до 50 градуса.

