Черноморският град Трабзон е най-нещастният сред турските градове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Проучване на Турския статистически институт ТЮРКСТАТ, посветено на индекса "удовлетвореност от живота", представя класация на "най-нещастните градове в страната", които са и окръжни центрове (провинции според турската терминология – бел. ред.).

Класацията обхваща общо шест града, като морските градове на Турция Трабзон, Анталия и Измир са поставени на първите три места сред "най-нещастните" окръжни центрове, сочи проучването, цитирано от БТА.

Град Трабзон на Турското Черноморие е поставен на първо място с 11,79 процента неудовлетвореност от живота на хората в него.

Градът, който наброява около един милион жители според последното преброяване от 2024 г., е известен като "раят на лешниците". Годишно в района се добиват 66,2 на сто от лешниците в цяла Турция, като това е и основният поминък на местното население.

Трабзон се слави и с производството на чай и улова на хамсия (вид дребна черноморска риба, подобна на цацата, но различна според съдържанието на мазнини – бел. авт.).

На второ място в класацията е Анталия, която се нарежда сред най-нещастните градове с 11,70 на сто неудовлетвореност от живота. Анталия, чието население е над три милиона, е известна с разкошните си плажове, палми, туристически комплекси, вили и скъпи хотели и популярно се нарича "столицата на турското Средиземноморие".

Измир, третият по големина град в Турция, който има около пет милиона жители, е на трето място в класацията на най-нещастните турски градове с 10,65 процента неудовлетвореност от живота.

Анкара, чието население наброява 5 782 285 жители, се подрежда на четвърто място с 9,95 процента неудовлетвореност от живота.

Следва град Самсун на Турското Черноморие с население с около 1,5 млн души, където процентът на неудовлетвореност е 9,72.

Мегаполисът Истанбул с неговите над 16 милиона жители заема шесто и последно място с 9,12 процента неудовлетвореност.