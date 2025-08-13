ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Естония обяви руски дипломат за персона нон грата

Талин, Естония СНИМКА: Pixabay

Естония гони руски дипломат за нарушение на санкциите и други престъпления срещу страната, съобщи днес външното министерство в Талин, цитирано от Ройтерс и БТА. 

Първият секретар на руското посолство в Талин беше обявен за персона нон грата от Естония и трябва да напусне страната, съобщи министерството, без обаче да споменава изрично името на дипломата.

„Настоящата намеса на руското посолство във вътрешните дела на Естония трябва да бъде прекратено", заяви естонският външен министър Маргус Цахкна.

Говорителят на Министерството на външните работи на Руската федерация Алексей Фадеев каза, че решението на Естония е враждебно действие и че от Москва ще последва отговор.

