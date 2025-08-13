Естония обяви руски дипломат за персона нон грата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Естония гони руски дипломат за нарушение на санкциите и други престъпления срещу страната, съобщи днес външното министерство в Талин, цитирано от Ройтерс и БТА.

Първият секретар на руското посолство в Талин беше обявен за персона нон грата от Естония и трябва да напусне страната, съобщи министерството, без обаче да споменава изрично името на дипломата.

„Настоящата намеса на руското посолство във вътрешните дела на Естония трябва да бъде прекратено", заяви естонският външен министър Маргус Цахкна.

Говорителят на Министерството на външните работи на Руската федерация Алексей Фадеев каза, че решението на Естония е враждебно действие и че от Москва ще последва отговор.