Полски прокурори повдигнаха обвинение на 6 души заради саботаж, извършен по поръчка на чуждестранни разузнавателни служби, предадоха Ройтерс и БТА, като се позоваха на говорител.

Полша казва, че ролята ѝ на център за подпомогане на Украйна я е превърнала в мишена за руските и беларуските тайни служби, и обвинява Москва и Минск, че извършват саботажи, като например организират палежи. Русия и Беларус отхвърлят обвиненията, отбелязва Ройтерс.

Прокуратурата каза, че поводът за разследването е информация, събрана по време на проверка на дейността на украинеца Серхий С., който по-рано тази година бе вкаран в затвора заради планирането на саботаж от името на Русия.

"Доказателствата, събрани по случая, будят подозрение, че организирана престъпна група, която действа в Полша, е замесена в набирането на хора и организирането на саботажи за чуждестранни разузнавателни служби", каза в изявление говорителят.

"Действията на чуждестранните тайни служби имат за цел да предизвикат обществено безпокойство и да създадат усещане за безпомощност сред властите чрез саботаж и подривна дейност", добави той.

Прокурорите казаха, че има трима полски (Камил К., Давид П. и Лукаш К.) и трима беларуски обвиняеми (Степан К., Андрей Б., Ярослав С.).

Обвинението се отнася, наред с други неща, до пожар, който се твърди, че е поръчан от чужда разузнавателна служба, на склад за палети в град Марки, Централна Полша, през април 2024 г., съобщиха прокурорите.

То е свързано още с опит за подпалване на склад в Гданск през март 2024 г., който също се твърди, че е поръчан от чужда разузнавателна служба, както и до пожари в ресторант в Гдиня през 2023 г.

Четирима са обвинени в саботаж, поръчан от чуждестранна разузнавателна служба. Срещу групата има и други обвинения, свързани с трафик на оръжия и наркотици и други престъпления.

Степан К. и Давид П. се обявиха за невинни, се посочва в изявлението. Андрей Б., Ярослав С. и Лукаш К. се признаха частично за виновни, а Камил К. призна изцяло вината си.