Горският пожар в югозападния албански град Делвина се разгоря отново

Горският пожар в югозападния албански град Делвина, окръг Вльора, се разгоря отново заради силните ветрове, след като тази сутрин бе потушен, предаде Албанското радио и телевизия (РТШ/RTSH), цитирана от БТА.

Префектът на окръг Вльора Плятор Нестури информира, че при пожарите около Делвина тази нощ са изгорели четири къщи, три от които необитаеми. Той допълни, че въпреки че борбата с пожарите през нощта е била трудна и огнищата са започвали да се разпространяват в различни посоки, няма загинали.

Албанският премиер Еди Рама коментира днес ситуацията с пожарите в страната, като заяви, че умишлените палежи ще се наказват с най-тежка присъда.

"Онези, които умишлено палят пожари, разрушават имущество и застрашават животи в това трудно време на глобално затопляне и пламъци, които представляват предизвикателство за всички страни, особено в Средиземноморието, трябва да получат най-тежкото наказание, предвидено от закона", заяви Рама в публикация в социалните мрежи.

Той изрази благодарност към всички пожарникари, военнослужещи и доброволци, които от дни се борят с пламъците в Албания, и публикува видео от гасенето на пожарите.

Според информация на Албанското радио и телевизия активните пожари в страната към момента са 24, а ангажираните за потушаването им сили са повече от 10 000 души.

Най-тежка остава ситуацията в Делвина и в Грамш (окръг Елбасан, Централна Албания), където пожарите продължават да горят силно заради силата на вятъра и сложния терен.

От албанското Министерство на отбраната призовават жителите на Нарта и Делвина в окръг Вльора и на тези от село Скъндърбегас до Грамш да се евакуират към по-сигурни места.