Турският външен министър: Сирийските кюрдски милиции се опитват да нарушат реда в Сирия и не се интегрират

Турският министър на външните работи Хакан Фидан заяви в изявление, излъчвано на живо в социалните мрежи, че сирийските кюрдски милиции се опитват да нарушат реда в Сирия и не се интегрират в новия ред, установен в страната.

Изказването му дойде след среща със сирийския му колега Асад Хасан аш Шибани, който е на посещение в Анкара заедно с министъра на отбраната на Сирия Мурхаф Абу Касра, който от своя страна ще се срещне по-късно с турския си колега Яшар Гюлер.

Визитата на представителите на Сирия в Турция идва броени дни, след като Хакан Фидан беше на посещение в Дамаск.

„Виждаме хитростите, до които прибягват сирийските кюрдски милиции (Сили за защита на народа, СЗН - YPG – бел. ред.) в Сирия. Започваме да не си затваряме очите за неща, които досега ни беше трудно да толерираме. (...)", заяви Хакан Фидан.

Турският външен министър призова сирийските кюрдски милиции СЗН да спрат да бъдат заплаха за Турция и региона с това, което ной нарече своите терористи, и подчерта, че няма да има спокойствие, докато в Сирия не бъдат удовлетворени исканията на Турция по отношение на сигурността.

„Сирийските кюрдски милиции се опитват да развалят реда, не се интегрират в системата и развалят градивната атмосфера. Опитват се да спечелят време, но това, което очакват, няма да стане и никога няма да постигнат целта си", каза Фидан.

Външният министър на Турция подчерта, че за Сирия е започнал нов етап и критикува Израел за предприетите действия спрямо тази страна.

„Действащите лица, които се притесняват от този нов етап, постоянно се опитват да го превърнат в неуспешен. Израел е главното действащо лице в тази тъмна картина на случилото се в (провинция) Суейда. Израел се опитва да се разпростре над целия регион", заяви Фидан.

Според него Сирия трябва да бъде страна, в която да бъдат спазвани правата на всички етноси, хора и култури и така те да могат да живеят заедно.

„Турция прави своите предложения в тази посока. В Сирия всеки трябва да поеме своята отговорност и не бива да има проблеми със сигурността. Няма да толерираме опитите за дестабилизация на Сирия", заяви Фидан, цитиран от БТА.