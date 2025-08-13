Горски пожари опустошават Гърция втори ден, а хиляди са евакуирани

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцките противопожарни сили продължават да се борят с множество горски пожари днес, включително пламъци, застрашаващи села и градове близо до западния град Патра и на два туристически острова, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Пожари изгориха къщи, ферми и фабрики и доведоха до евакуацията на хиляди жители и туристи от вторник насам. Десетки хора са откарани в болница заради вдишване на дим, съобщи обществената телевизия ЕРТ, цитирана от агенцията.

Около 13 пожарникари се лекуват за изгаряния и други наранявания, каза говорителят на пожарната Василис Ватракоянис на телевизионен брифинг днес.

Близо 5000 пожарникари, подпомагани от 33 самолета, бяха разположени от зазоряване, за да овладеят пламъците, разпалвани от ветровете и горещите, сухи условия близо до Патра, както и на туристическите острови Хиос и Закинтос и на поне три места във вътрешността на страната, отбелязва Ройтерс.

„Днес ще бъде още един много труден ден, тъй като рискът от горски пожари за повечето региони на страната ще бъде много висок", каза Ватракоянис.

Прогнозите са, че температурите ще достигнат 34 градуса по Целзий на някои места.

Пламъци и тъмен дим се издигаха над циментова фабрика, която беше опожарена от горски пожар, обхванал маслинови горички и горски площи и нарушил железопътния трафик близо до Патра.

Властите наредиха на жителите на град Като Ахея на полуостров Пелопонес с около 8000 жители да се евакуират вчера и издадоха нови предупреждения за днес, съветвайки жителите на две близки села да напуснат домовете си.

На остров Хиос бреговата охрана използва лодки, за да отведе хората на безопасно място, когато пламъците достигнаха бреговете.

Испания, Португалия, Турция и други части на Балканите също се борят с горски пожари през последните дни, тъй като гореща вълна доведе до над 40 градуса по Целзий в някои части на Европа, отбелязва Ройтерс. В Албания и Черна гора миналата седмица горските пожари унищожиха къщи и имущество.