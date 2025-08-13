Трима тийнейджъри пребиха мъж до смърт с бетонна плоча (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж беше пребит до смърт с бетонна плоча от трима тийнейджъри на остров Шепи, твърди британската полиция.

Александър Кешфорд, на 49 години, е бил открит мъртъв с множество тежки наранявания в Лейсдаун-он-Сий в неделя.

16-годишно момиче и две момчета на възраст 14 и 15 години са обвинени в убийството му.

Полицията в Кент е била извикана по сигнал за „свада" в района на Warden Bay Road, близо до Jetty Road, малко след 19:00 часа.

От органите на реда съобщават, че се твърди, че жертвата е била нападната след сблъсък, в който е участвала малка група хора.

На мястото са пристигнали полицейски екипи заедно със Спешна помощ от Южното източно крайбрежие, като Кешфорд е бил обявен за починал на място, пише "Дейли мейл".

Малко след това двете момчета и момичето тийнейджъри са били арестувани.

Тримата заподозрени, които са от Лондон, са били оставени в ареста Снимка: Twitter/@BPINewsOrg

Във вторник момчетата на 14 и 15 години, както и 16-годишното момиче, са били обвинени в убийство по съвместно участие.

Тримата заподозрени, които са от Лондон, са били оставени в ареста и днес трябва да се явят пред магистратския съд в Медуей.

12-годишно момиче, арестувано на 12 август в Базилдън във връзка с инцидента, остава в ареста, докато разследването продължава.

Специализирани полицаи са довели куче, обучено за откриване на следи, за да продължат търсенето на доказателства. То е забелязано да души в малка зона, която е била оградена с полицейска лента.

Ограждането е било поставено на голяма поляна зад плажа, пред караванен парк.

Полицията е покрила и някои участъци от пустееща земя зад Warden Bay Beach.

Очевидец е заявил пред The Sun, че мъжът е бил „удрян с камъни и скали", преди да почине.

Мениджърът на Jimmy G's Amusements, Антъни Уест, разказва, че тийнейджърите са били арестувани в аркадната зала близо до морския бряг.

29-годишният Уест, който по това време е работел в сладоледена къща от другата страна на улицата, казва: „Чух суматоха, затова излязох да видя какво става.

Отпред имаше паркирани четири полицейски коли. Едно от момчетата беше с белезници в колата."

Мениджърът на магазина Quick Convenience, Антон Джасну, на 34 години, е излязъл от магазина си, за да помогне.

„Първоначално ми казаха, че някой е получил инфаркт, затова излязох да видя дали мога да помогна", споделя той.

Джасну е видял хора, които се опитват да направят сърдечен масаж на жертвата, и е казал, че на тила му имало поставена кърпа, за която предполага, че е била използвана, за да се спре кървенето.

Детективите продължават да призовават всички свидетели, които все още не са разговаряли с полицията, да се свържат с тях.