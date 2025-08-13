Рекордните 45 градуса са очаквани в Кипър, отвориха центрове за разхлаждане и забраниха работата на открито

Центрове за разхлаждане ще работят днес и утре в кипърската столица Никозия, където жителите ще могат да се приютят на хлад на фона на очакваните горещини до 45 градуса по Целзий на острова, съобщава в. "Сайпръс мейл", цитиран от БТА.

За днешния ден метеорологичната служба на страната издаде предупреждение с червен код за екстремно високи температури, валидно в интервала 11-17 часа местно време. Очаква се днес живакът на термометрите да се покачи до 45 градуса във вътрешността на страната.

Общината на Никозия обяви, че нейните центрове за разхлаждане ще бъдат отворени на 13 и 14 август от 9:00 до 18:00 часа, за да помогнат на жителите да се справят с ефектите от продължаващата гореща вълна. Центровете ще предлагат климатизирани помещения и освежаващи напитки.

Общинските власти призоваха обществеността, особено уязвимите групи като възрастните хора и хората със здравословни проблеми, да използват центровете и да избягват продължителното излагане на топлина.

Междувременно, горското стопанство на Кипър съобщи, че е обявен червен код и за риска от горски пожари, като напомни, че причиняването на горски пожар "е престъпление, което се наказва с тежки санкции". Хората се призовават да бъдат особено внимателни по време на екскурзии, да избягват действия, които могат да предизвикат пожар и да сигнализират на властите, ако забележат дим или огън.

Инспекцията по труда удължи забраната за работа на открито, като всички дейности навън се преустановяват между 11 и 17 часа. Забраната е в сила във всички райони, които се намират на повече от 10 километра от брега и на надморска височина под 300 метра, както и във всички райони с надморска височина над 1150 метра.