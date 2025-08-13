ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия не е променила искането си Украйна да се отт...

Тайфунът "Подул" достигна сушата на Тайван

1072
Силни пориви на вятъра отнесоха слънчев панел на покрива на сграда в Тайван. СНИМКА: РОЙТЕРС

Тайфунът "Подул" достигна сушата на Тайван, където бяха затворени училища и държавни учреждения, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

По данни на властите, цитирани от Ройтерс, един човек е в неизвестност, а 33 са ранени.

Проливните дъждове заплашват да нанесат още по-големи щети на селското стопанство в югоизточната част на острова, посочва АП.

Бурята връхлетя окръг Тайтунг на източното крайбрежие малко след обяд, движейки се със скорост около 36 километра в час в посока към Тайванския проток и континентален Китай, които се очаква да бъдат засегнати по-късно следобед, според Тайванската централна метеорологична агенция.

Все още се оценява колко сериозни ще бъдат последствията от бурята. В голяма част от югоизточната част на острова се наблюдават високи вълни и силни ветрове, но към момента няма значителни валежи.

Засегнатите райони се намират далеч на юг от столицата Тайпе, където са разположени основното международно летище на Тайван и високотехнологичната индустриална зона. Въпреки това десетки вътрешни полети са закъснели или са били отменени.

Освен наводнения, тайфуните често причиняват щети на овощни насаждения и други култури, както и свлачища в централната част на острова.

През последните седмици централните и южните райони на Тайван бяха силно засегнати от проливни дъждове, които нанесоха сериозни щети на реколтата и доведоха до прекъсвания в електроснабдяването в селските райони.

