Великобритания, Франция и Германия готови да санкционират Иран заради ядрения въпрос

Великобритания, Франция и Германия заявиха пред ООН, че са готови да наложат отново санкции на Иран заради ядрената му програма, ако не успее да възобнови преговорите до края на август. Трите страни заявиха, че са готови да задействат механизъм за „връщане назад" – което означава, че предишните санкции ще бъдат възстановени. Освен ако Иран не възобнови преговорите, пише Би Би Си.

Иранският депутат Манучехр Мотаки заяви, че парламентът е готов да се оттегли от ядрената сделка, която ограничава ядрената му програма, ако бъдат въведени нови санкции, съобщи иранската информационна агенция Defa Press.

Писмото идва след първоначалните разговори между европейски делегации и ирански дипломати, проведени в Истанбул миналия месец, пише NOVA.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш, трима външни министри - Жан-Ноел Баро от Франция, Дейвид Лами от Обединеното кралство и Йохан Вадефул от Германия, заявиха, че ще наложат строги санкции на Иран, освен ако страната не се съгласи да ограничи ядрената си програма.

Те добавиха, че са ангажирани да използват „всички дипломатически инструменти", за да гарантират, че Иран няма да разработи ядрено оръжие - нещо, което Иран отрече да възнамерява да направи.

Санкциите върху ядрената програма на Иран бяха отменени през 2015 г., след като Иран подписа ядрено споразумение, с което се споразумяха за ограничения на ядрените си операции и за разрешаване на достъп на международни инспектори до ядрените обекти. Споразумението изтича през октомври.