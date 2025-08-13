Екрем Имамоглу: Отворен съм да подкрепя алтернативен кандидат, ако кандидатурата ми бъде блокирана

Намиращият се от пет месеца в ареста по обвинения в корупция кмет на Истанбул Екрем Имамоглу е посочил в интервю за Блумбърг, че е отворен да подкрепи алтернативен кандидат срещу Реджеп Тайип Ердоган, ако собствената му кандидатура за президент бъде блокирана, информира опозиционният вестник "Джумхурийет", цитиран от БТА.

"Не съм наивен. Дори и официално да бъда забранен, демократичната опозиция все пак трябва да се обедини", е заявил Имамоглу в интервюто чрез писмен отговор на въпросите на Блумбърг, предаден чрез неговите съветници.

"Ако напредъкът изисква друг кандидат, този човек трябва да продължи нашата обща визия за справедливост, просперитет и мир", е посочил още той, подчертавайки, че "няма време за колебаене".

В ексклузивното интервю Имамоглу заявява, че все още се надява да участва в президентската надпревара, но и загатва, че се готви за дълга юридическа борба, посочва "Блумбърг".

"Дори някои демократични правителства, тези, които говорят силно за правата на човека и върховенството на закона, замълчаха, когато се изправиха пред нашата реалност. Това не е прагматизъм, а късогледство и е опасно", е заявил още Имамоглу в интервюто.

Според "Блумбърг" председателят на опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП) Йозгюр Йозел е разглеждан като потенциален съвместен опозиционен кандидат, ако кандидатурата на Имамоглу бъде блокирана на президентските избори през 2028 г. Йозел обаче вече е заявявал, че няма подобно намерение. Кметът на Анкара Мансур Яваш също се смята за силен съперник на Ердоган. И двете фигури публично изразиха солидарност с Имамоглу след ареста му, пише "Джумхурийет".

В края на интервюто Имамоглу е отправил призив към световните лидери: "Ако искате стабилна Турция, която е част от глобалното демократично семейство, тогава не бива да стоите безучастни и да гледате как демокрацията се срива пред очите ви".

Кметът на Истанбул беше задържан на 19 март по обвинения в корупция. На 23 март съдът удължи мярката за задържането му, а няколко дни по-късно общинският съвет в Истанбул го отстрани от поста.

Задържането на Имамоглу, който отрича обвиненията, предизвика вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. Същевременно Имамоглу бе избран за официален кандидат на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) за изборите за президент в Турция през 2028 година.