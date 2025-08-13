ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия не е променила искането си Украйна да се отт...

Папата: Молете се на Бог за мир за всички

Папа Лъв XIV

Папа Лъв XIV призова вярващите по време на днешната си обща аудиенция да се молят на Бог да даде мир на всички, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.

В приветствието си към група полски поклонници папата припомни за свети Максимилиан Мария Колбе, полски свещеник, дал живота си в концентрационния лагер „Аушвиц".

„Насърчавам ви да вземете за пример неговото героично отношение на жертвоготовност за другите.

„Чрез неговото застъпничество се молете Бог да дари мир на всички народи, преживяващи трагедията на войната", призова папата.

Аудиенцията се състоя в зала „Павел Шести", „за да се предпазим от екстремната жега" в Рим в момента, заяви Лъв Четиринадесети.

Папа Лъв XIV

