Русия обяви, че е превзела още две селища в Източна Украйна

Руските въоръжени сили са поели контрола над населените места Затишок и Заповидне в източната украинска Донецка област, обяви днес Министерството на отбраната на Русия, цитирано от Ройтерс и БТА.

В изявлението тези две населени места са наречени с руските си наименования - Суворово и Никаноровка.

Ройтерс прави уговорката, че не може да потвърди тази информация по независим път.

Междувременно руската армия отбеляза днес най-големия си напредък за 24 часа на фронта в Украйна от повече от година, като според анализ на Франс прес въз основа на данни, предоставени от американския Институт за изследване на войната, настъплението ѝ се е ускорило от няколко седмици.

Броени дни преди срещата между президентите на САЩ и Русия, Доналд Тръмп и Владимир Путин, насрочена за петък в Аляска, руските войски са напреднали или са завзели над 110 кв. км допълнително към вчерашна дата в сравнение с предходния ден, което не се е случвало от края на май 2024 г. През последните седмици обикновено им бяха необходими 6 дни, за да постигнат същия напредък, отбелязва АФП.

Украинският президент Володимир Зеленски каза вчера, че "отделни групи" руски войници са напреднали с около 10 километра в някои сектори на фронта в източната част на страната, като увери, че тези части ще бъдат унищожени.

Донецка област в Източна Украйна е основният театър на бойните действия от две години, посочва АФП.

От повече от година и половина Русия се опитва да превземе миньорския град Покровск, след като през май 2023 г. установи контрол над Бахмут. Настъплението ѝ застрашава и силно укрепения близък град Добропиля.

Загубата от Украйна на тези градове би увеличило опасността от превземане на последните два големи града, контролирани от Киев в Донецка област - Славянск и Краматорск, последният от които е важен логистичен център за украинската армия.