Извадиха 1-килограмова топка косми от стомаха на момиче във Великобритания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Топка косми е извадена от стомаха на 14-годишно момиче във Великобритания. Ерин многократно се е оплаквала от болки - в продължение на шест месеца е имала тежки спазми.

„Болката беше спорадична, но когато се появяваше, беше толкова силна, че Ерин не можеше да ходи на училище", разказва нейната майка - Джоди Колинс, пред Metro.

Първоначално тя подозира, че дъщеря ѝ има хранителна непоносимост или менструални проблеми. Но всички направени тестове, не показват резултати.

Никой лекар първоначално не можел да каже какво не е наред с Ерин. През май 2025 г., когато състоянието на момичето се влошава, майка ѝ я води в болница.

Ядрено-магнитен резонанс най-накрая дава яснота. Лекарите откриват твърда маса в стомаха на момичето. И откриват космена топка - с ширина 21 сантиметра и тегло приблизително един килограм.

Топката е раздула стомаха на момичето - до три пъти повече от нормалния му размер, посочва „Дейли мейл".

Ерин е откарана в Детската болница в Бристъл. Там лекарите отстраняват космената топка след петчасова операция.

"Хирурзите казаха, че миризмата е невероятна", казва Джоди Колинс. След операцията Ерин остава в болницата десет дни. Стомахът ѝ е трайно уголемен поради прекомерното разтягане – и това може да остане така с години.

Специалистите не могат да кажат колко време са се събирали космите в стомаха на момичето.

„Никога не съм я виждала да си слага косата в устата. Но я върти през цялото време", казва Джоди.

Лекарите смятат, че Ерин многократно е яла собствената си коса, докато е спала, без да го осъзнава, пише bTV.

За да се предотврати повторно подобно опасно натрупване на коса в стомаха, семейството е взело предпазни мерки.

„Купихме ѝ шапка, с която да спи", казва Джоди.