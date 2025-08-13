"Хамас" осъди акциите на Израел в град Газа: Опасна ескалация са

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелските въоръжени сили извършват в град Газа агресивни акции, които представляват опасна ескалация. Това заяви днес директорът на пресслужбата на правителството на "Хамас" в Газа Исмаил ат Тауабта, цитиран от Франс прес и БТА.

Тези нахлувания се извършват "по-конкретно в квартал Зейтун и в района около южната част на Тал ал Хауа [...] и са "придружени от интензивен обстрел, огневи пояси и разрушаване на къщи, затрупвайки техните жителите под отломките - операции, които се засилиха тази седмица", каза Тауабта.

Той допълни, че "тези агресивни действия представляват опасна ескалация, целяща да наложи нова реалност на терен със сила, чрез политика на изгорената земя".