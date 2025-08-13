Чехкиня, изпълнявала поръчка на българска банда за ало измами, е арестувана в Гърция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицията в Гърция арестува участник в българска група за телефонни измами. Потърпевшите са възрастни жени на остров Крит. В автобуса от Атина за София гръцката полиция арестува пътничка, която участвала в телефонни измами на българска престъпна група.

Полицията съобщава, че арестуваната е чехкиня и е транспортирала парите до организаторите в България. Акцията и разследването е извършено от полицията на остров Крит.

Там възрастна жена съобщава, че е измамена с 60 000 евро, които предала на дама, представила се за лекар, пише NOVA.

Жертвата е информирана по телефона, че синът ѝ е катастрофирал тежко и се налага спешно скъпа операция. Тя дала парите на жената, но след това разбрала, че това е измама и информирала полицията.

Униформените проследяват движението на жената с парите. Установяват, че тя е отпътувала от Крит към Пирея. След това се качва на автобус за София. Задържат я на магистралата преди Солун.

При разпита чехкинята признава, че организаторите са в България, а тя е изпълнител на поръчката. Признава също и за още една измама за пет хиляди евро по същия сценарий. Полицията се опитва да установи организаторите.